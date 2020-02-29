Gökhan Gönül idlib şehitlerine olan üzüntüsü dile getirdi

SÜPER LİG'de oynanan Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması kartalın galibiyetiyle son buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, İdlib şehitlerine rahmet dileyip çok üzgün olduklarını söyledi, şehitlerin yakınlarına başsağlığında bulundu.

Abone ol

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz

Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İşimizi yaptık, Türkiye'nin başı sağolsun"

Gökhan Gönül "İdlib'de hain, kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Futbol, insanları bir araya getiren eğlence sektörü. Bu maçı oynamak birçok arkadaşıma zûl geldi. Herkes çok üzgün. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Birçok pozisyona girip, bir-iki pozisyonda gol yeme hastalığımız bugün de devam etti. Bugün de öyle bir gol yedik. 'Galip geldik, mutluyuz'

diyemeyeceğim. İşimizi yaptık. Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.