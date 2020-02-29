HABER /  GÜNCEL

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniş yapıyor

RUSYA'nın Orsk isimli savaş gemisi bu sabah Çanakkale Boğazı üzerinden Akdeniz'e geçiş yaptı. Geçiş sırasında Türk sahil güvenlik ekipleri de eşlik ederken savaş gemisinin üzerindeki askerler de dikkat çekti.

Abone ol

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit haberini öğrendiği an
TSK'nın İdlib'deki operasyonları sonrası Hizbullah tutuştu! Yazışmalar ortaya çıktı
Toprak Razgatlıoğlu'ndan İdlib şehitleri için anlamlı hareket
HDP İdlib saldırısıyla ilgili ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan İdlib saldırısı sonrası maçlar ertelensin talebi
Rusya göz göre göre yalan söyledi dakikasına kadar ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de
Başakşehir Lizbon'u devirdi Şampiyonlar Ligi tehlikesi ortadan kalktı
Ordu'da altı yaşındaki Metehan'ın hastalığı bulunamıyor
ABD Dışişleri Bakan Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
Motorin ve benzine zam işte yeni pompa fiyatları
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Yorumlar