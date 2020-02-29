Başakşehir Lizbon'u devirdi Şampiyonlar Ligi tehlikesi ortadan kalktı

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalması, ülke puanına olumlu yansıdı. 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek için ön eleme oynama ihtimalini ortadan kaldırdı.

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Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin bu sezon grup aşamasında turnuvalara erken veda etmesi, UEFA ülke sıralamasında sıkıntıya girmemize neden olmuştu. 12. sırada olan en yakın takipçimiz Avusturya, puan farkını eritmeye başlamış ve bir alt sıraya düşme tehlikesi yaşamıştık. Ancak Avrupa kupalarındaki son temsilcimiz Medipol Başakşehir, ülkemizi sıralamada ayakta tutmayı başardı.

Puanımız 33 bin 200 oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna Türkiye 32 bin 800 puanla 11. sırada girdi. En yakın takipçimiz Avusturya ise 32 bin 325 puanla 12. sıradaydı. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u eleyerek ülke puanına 400 sayı katkıda bulundu ve puanımız 33 bin 200 oldu.

İŞTE UEFA SIRALAMASINDA SON PUAN DURUMU



Avusturya peşimizi bırakmıyor

Avusturya temsilcileri Salzburg ve LASK Linz'den ise sadece LASK Linz adını bir üst tura yazdırabildi. Salzburg son 32 turunda Eintracht Frankfurt'a yenilerek ülke puanına katkıda bulunamazken, LASK Linz ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı eleyerek ülke puanına 400 sayı ekleyerek Avusturya'nın puanını 32 bin 725 yaptı.

Türkiye'nin üstüne çıkabilirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg'un elenmesi Türkiye'ye yaradı. UEFA sıralamasında en yakın rakibimiz olan Avusturya'nın, kulüp takımları bu sezon başarılı olsaydı, sıralamada Türkiye'nin üstüne çıkabilirdi. Bu durumda Türkiye Süper Ligi şampiyonu, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ön eleme oynayacaktı.

Rakibimiz Kopenhag

Avrupa kupalarındaki son temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Sıralamadaki en büyük rakibimiz Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz ise Manchester United ile eşleşti.

Puan farkını açabiliriz

Avusturya temsilcisi LASK Linz, temsilcimiz Medipol Başakşehir'e göre daha zor bir kura çekti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devi Manchester United ile eşleşen LASK Linz, eşleşmede favori değil. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise LASK Linz'e göre daha kolay, dişine göre bir kura çekti. Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. Manchester United'ın LASK Linz'i elemesi, Başakşehir'in de Kopenhag karşısında turlaması, Türkiye'nin Avusturya ile puan farkını açması anlamına gelecek.