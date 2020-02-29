En güzel antrenör Tihana Nemcic 1207 Antalyaspor'da

Takım sorumlusu olarak görev yapacak: 1207 Antalyaspor Başkanı Süleyman Türk, "Ligde şampiyonluk hedefliyoruz. Kadın futbolunda Antalya'yı en iyi temsil etme hedefimiz var. Kadın futbolunun gelişimi için çabalıyoruz. Kulüp olarak farkındalığımızı ortaya koymak için önemli çaba içindeyiz. Takım sorumlusu olarak Tihana Nemcic ile anlaştık. 1 yıllık prensip anlaşması yapıldı. 9 Mart'ta Antalya'ya gelecek. Takım sorumlusu olarak görev yapacak. Takımın yönetiminde her konuda sorumlu olacak. Tihana, sahadaki tüm çalışmaları koordine edecek" dedi.