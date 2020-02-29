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Adana'da kamyonetinin yanında ölü bulundu polis soruşturma başlattı

ADANA'da 36 yaşındaki bir adam kamyonetinin yanında ölü olarak bulundu. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde 36 yaşındaki Cengiz Batmanlı, kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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