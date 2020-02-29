Rusya'dan yeni İdlib açıklaması! Türkiye ile anlaşma sağlandı

36 şehit verdiğimiz saldırı sonrası had safhaya ulaşan İdlib krizi ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarafların Suriye'de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Önceki gün Esad rejimin hava saldırısı sonucu 33 şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla şehit sayısının 36'a yükseldiği ortaya çıktı. İdlib krizi ile ilgili baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Rus kanadından yeni açıklama yapıldı. Rus Dışişleri, dün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

'Mutabık kaldık'

Açıklamada, "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti" diyen bakanlık ayrıca, her iki tarafın da BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam ederek sahadaki gerilimi azaltmaya, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıklarını teyit ettiklerinin altını çizdi.