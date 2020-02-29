İdlib kahramanlarına veda ettik! Şehit askerlerimiz sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye yasta... Önceki gece şehit olan 33 şehidimizin isimleri dün belli oldu. Acı haberleri memleketlerine tez ulaştı. Bugün ise 33 kahramanımızın cenazeleri memleketlerindeki törenlerle bir bir kaldırılmaya başlandı. Türkiye evlatlarına gözü yaşlı bir şekilde veda etti. Törenlere göz yaşı, hüzün havası hakimdi. İşte şehitlerimizin son yolcuklarına uğurlandığı törenlerden yürek burkan görüntüler..