İdlib kahramanlarına veda ettik! Şehit askerlerimiz sonsuzluğa uğurlandı
Önceki gece Suriye'nin İdlib kentinde alçak Esad rejiminin hava saldırısı sonrası şehadet şerbeti içen 33 kahramanımızın cenaze törenleri düzenlendi. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı.
Türkiye yasta... Önceki gece şehit olan 33 şehidimizin isimleri dün belli oldu. Acı haberleri memleketlerine tez ulaştı. Bugün ise 33 kahramanımızın cenazeleri memleketlerindeki törenlerle bir bir kaldırılmaya başlandı. Türkiye evlatlarına gözü yaşlı bir şekilde veda etti. Törenlere göz yaşı, hüzün havası hakimdi. İşte şehitlerimizin son yolcuklarına uğurlandığı törenlerden yürek burkan görüntüler..
Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş- Osmaniye
Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığına gönderilen Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ambulansla Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.
Yakınları zor teskin edildi
Törene katılan şehidin yakınlarını yetkililer ve askeri erkan teskin etti.