Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, İdlib saldırısı ile ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Esad rejiminin saldırısı sonucu 34 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmada 26 kişi tespit edildi.

4 kişi göz altına alındı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir." denildi.