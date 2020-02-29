POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le İdlib görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile yaptığı İdlib görüşmesinin detaylarını aktardı. Erdoğan, Putin'e “Sizin orada ne işiniz var” Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız" dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde AK Parti İstanbul milletvekilleriyle buluştu. Erdoğan İdlib, mülteciler ve Suriye meselesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

Putin'e "aradan çekilin" dedim 

Bunu da dedim özellikle bilmenizi istiyorum. Dün sayın Putin’e de söyledim. “Sizin orada ne işiniz var” Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız. E tabi ona da “biz çekildik” diyemiyorlar. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz.

Trump diyor ki, burada Putin’in diyor ne beklentisi var

İki üç tane üs ise kurun. Bununla bizim bir derdimiz yok. Ve dün gece Trump diyor ki, burada Putin’in diyor ne beklentisi var, ne isteği var? Bunları söyledikten sonra Kamışlı’da bir petrol olayı bunların dedim. Orada petrol var mı dedi, orada petrol var dedim.

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