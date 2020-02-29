MEDYA

Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 545. yeni bölümüyle 6 Mart 2020 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 6 Mart 2020 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın fena çakıldı! Dolar yükseliyor
Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
İdlib'de rejim hedefleri etkisiz hale getirildi
TBMM'den İdlib saldırısına tepki 4 partiden ortak bildiri
Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun
Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid 111. bölüm fragmanı
Öğretmen 1. bölüm 3. fragmanı
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Hekimoğlu 10. bölüm 2. fragmanı
Çukur 90. bölüm fragmanı: 3. sezon 23. bölüm
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
Zalim İstanbul 33. bölüm 2. fragmanı
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?