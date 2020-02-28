Mehmetçik İdlib'de Esad'ın helikopterini böyle vurdu

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında 33 asker şehit oldu.

Saldırı sonrası rejim hedefleri tek tek vurulurken, 309 rejim askeri öldürüldü.

Bölgedeki askerlerin de Esad rejimine ait helikopteri düşürümesi kameralara yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İdlib’deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.