İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi evine ulaştı
SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi.
Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi.
Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.