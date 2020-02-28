İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi
İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Osmaniye'den geldi. Uzman Çavuş Batuhan Tank İdlib'te şehit düştü. 25 yaşında olan Uzman Çavuş Batuhan Tank yeni nişanlanmıştı.
İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Osmaniye oldu. 25 yaşındakiUzman Çavuş Batuhan Tank şehit oldu haberi baba evine ulaştı. Uzman Çavuş Batuhan Tank yeni nişanlanmıştı
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.