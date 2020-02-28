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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin İdlib'te şehit oldu

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Afyon'dan geldi. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin İdlib'te şehit düştü. 33 yaşında olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin aslen Afyonlu ve 2 çocuk babası.

İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Afyon  oldu. 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

Suriye'deki hava saldırısı sonrası şehit olan 33 kahraman asker arasında bulunan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki ailesine acı haber verildi.
Şehit Şahin'in babası Mehmet Şahin'in Dinar Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Eşinin Ankara'da bakanlıkta çalıştığı belirtilen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

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