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Şehit ateşi Silifke'ye düştü Uzman Çavuş Osman Ak’ın ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine acı haberi Kaymakam Ersin Emiroğlu verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine acı haberi Kaymakam Ersin Emiroğlu verdi.
İlçenin Yeğenli Mahallesi'nde ikamet eden aileye oğulları Osman Ak’ın şehadet haberi Kaymakam Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda tarafından verildi.

Şehidin annesi Meral Ak ve babası Muhammet Ak, şehadet haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Meral, babası Muhammet ve dedesi Hıdır Ak'ı, Kaymakam Ersin Emiroğlu, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti.
Oğlu ile en son 1 hafta önce görüntülü konuştuğunu dile getiren anne Meral Ak, “Tatlı kuzum, ben senin böyle mi haberini alacaktım” diyerek feryat etti.

Şehit Osman Ak’ın bekar olduğu, ağabeyi Coşkun Ak’ın da Ankara’da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Türk bayrakları ile donatılan şehidin evinde Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

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