YEREL

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Mersin'den geldi. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel İdlib'te şehit düştü. 24 yaşında olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel aslen Mersinli.

İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Mersin oldu. 24 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Tüzel şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Ahmet Davutoğlu bu pisliği başımıza sen açtın! Allah aşkına bir sus artık...
Erdoğan ile Putin en kısa sürede yüz yüze görüşme için anlaştı Fahrettin Altun duyurdu
BM'den Suriyeli mülteciler açıklaması! Türkiye'ye desteğin artırılması çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdlib şehiti Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş'un Bitlis'teki ailesine acı haber gitti
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ailesine haber verildi
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi
Kayseri'ye ateş düştü! Piyade Uzman Onbaşı Ali Tasöz şehit oldu
Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı İdlib şehiti kara haber Kahramanmaraş'ı yıktı
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin İdlib'te şehit oldu
Cuma hutbesi konusu 28 Şubat İdlib şehitleri oldu