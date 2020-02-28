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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ailesine haber verildi

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Edirne'den geldi. Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın Tekirdağ’daki baba ocağına ateş düştü.

İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Tekirdağ oldu. Uzman Onbaşı Nihat Kara şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın Tekirdağ’daki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara’nın Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi.

Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ’ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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