YEREL

İdlib şehiti Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş'un Bitlis'teki ailesine acı haber gitti

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Bitlis'ten geldi. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş İdlib'te şehit düştü. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş aslen Bitlisli

İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Bitlis oldu. Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş şehit oldu haberi baba evine ulaştı. 

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Ahmet Davutoğlu bu pisliği başımıza sen açtın! Allah aşkına bir sus artık...
Erdoğan ile Putin en kısa sürede yüz yüze görüşme için anlaştı Fahrettin Altun duyurdu
BM'den Suriyeli mülteciler açıklaması! Türkiye'ye desteğin artırılması çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ailesine haber verildi
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?
Kayseri'ye ateş düştü! Piyade Uzman Onbaşı Ali Tasöz şehit oldu
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü! Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin İdlib'te şehit oldu
Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı İdlib şehiti kara haber Kahramanmaraş'ı yıktı
İdlib'de şehit olan Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki ailesine haber verildi
Cuma hutbesi konusu 28 Şubat İdlib şehitleri oldu