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Suriye İdlib'de şehit olan Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

SURİYE'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit Korkmaz'ın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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