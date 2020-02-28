Hayati İnanç'ın şehit yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu!

TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına katılan Yazar Hayati İnanç, İdlib'de hayatını kaybeden 33 askerle ilgili konuştu. Yaşamını yitiren askerler için, "Kayıp falan yok" diyen İnanç, şu ifadeleri kullandı:

"Bitmiş gibi, kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti kabir hayatına geçtiler hepsi bu. Mühim olan biz gitmeden hazırlığımızı yapalım da güzel gidelim ya.. Nasıl olsa gidilecek herkes gidecek. Derler ya herkes ölür ama herkes yaşamaz. Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz. Bu büyük bir nimettir Allah'tan özellikle bunu istemek lazım. Dediğim gibi şehit olmayı istemek lazım."