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İdlip şehidi Adıyamanlı Uzman Onbaşı Mehmet Orhan ailesine acı haber verildi

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Adıyaman'dan geldi. Uzman Onbaşı Mehmet Orhan İdlib'te şehit düştü. 25 yaşında olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan 2 yıldır görevdeydi.

İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Adıyaman oldu. 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Orhan şehit oldu haberi baba evine ulaştı. Uzman Onbaşı Mehmet Orhan 2 yıldır görevde bulunuyordu.

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) şehit haberi sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri personeller tarafından merkez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden baba Ahmet ve anne Elif Orhan’a verildi.

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