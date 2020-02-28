GÜNCEL

Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında 33 askerimizi şehit verdik. Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, bu konuda, sarf ettiği sözlerle tüm Türkiye'nin hislerine tercüman oldu.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 33 askerimizin haberini sunarken sarf ettiği sözlerle yüreklerimizi dağladı.

Ece Üner, "Vatan sağ olsun elbette. Vatan sağ olsun da vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi, ne de göğüs kafesi yetiyor böylesi şiddetli bir acıyı telaffuz etmeye. Bu defa unutanın hakikaten vicdanı kurusun" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun
Gönüllü olarak gittiği İdlib'de şehit olan askerimizden ders gibi mesaj
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına operasyon 44 gözaltı
Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmetçik İdlib'de Esad'ın helikopterini böyle vurdu
Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Hayati İnanç'ın şehit yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu!
İdlib Şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Nisan ayında düğünü olacaktı
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
İdlip şehidi Adıyamanlı Uzman Onbaşı Mehmet Orhan ailesine acı haber verildi
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?