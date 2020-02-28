Ece Üner: 33 şehidimizi unutanın vicdanı kurusun

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 33 askerimizin haberini sunarken sarf ettiği sözlerle yüreklerimizi dağladı.

Ece Üner, "Vatan sağ olsun elbette. Vatan sağ olsun da vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi, ne de göğüs kafesi yetiyor böylesi şiddetli bir acıyı telaffuz etmeye. Bu defa unutanın hakikaten vicdanı kurusun" şeklinde konuştu.