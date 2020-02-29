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Zalim İstanbul 33. bölüm 2. fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 33. yeni bölümüyle 2 Mart 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 2 Mart 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

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