GÜNCEL

Yunanistan sınırında mültecilere polis saldırısı

Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan yeni İdlib açıklaması! Türkiye ile anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 36 şehidimiz var
Ryan Babel performansıyla aslanda aldığı tepkiyi Hollanda 'da alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
İngiltere'nin PKK uzantılarıyla ilgili kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Toprak Razgatlıoğlu'ndan İdlib'deki 33 şehidimiz için anlamlı hareket
TSK'dan darbe: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın açıklaması
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
Nazlı Çelik'ten duygulandıran sözler: Yine biz bizeyiz
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?