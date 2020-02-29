GÜNCEL

TSK'dan darbe: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Milli Savunma Bakanı Akar'ın duyurduğu, SİHA'larımızın Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 'İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu Rus üretimi hava savunma sistemleri Pantsir S1 ve BUK'ın imha edildiğini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti.

SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de
Başakşehir Lizbon'u devirdi Şampiyonlar Ligi tehlikesi ortadan kalktı
ABD Dışişleri Bakan Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
Motorin ve benzine zam işte yeni pompa fiyatları
Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit haberini öğrendiği an
Gökhan Gönül idlib şehitlerine olan üzüntüsü dile getirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın açıklaması
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor
Nazlı Çelik'ten duygulandıran sözler: Yine biz bizeyiz
Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
Payitaht Abdülhamid 111. bölüm fragmanı
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı nasıl kılınır?