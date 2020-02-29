TSK'dan darbe: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 'İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu Rus üretimi hava savunma sistemleri Pantsir S1 ve BUK'ın imha edildiğini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti.

SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.