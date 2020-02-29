Yunanistan sırınına akın akın gidiyorlar! İşte göç dalgasında son durum

Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandılar: Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.