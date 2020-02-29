Sergen Yalçın Abdullah Avcı’yı solladı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın oynattığı hücum futbolu istatistiklere de yansıdı. Siyah-beyazlılarda Avcı dönemindeki şut ortalaması 13,5’ten 17,8’e çıkarken, topla oynama yüzdesi de yüzde 61’den yüzde 64’e yükseldi.

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Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, oynattığı hücum futboluyla farkını hissettirdi. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında alınan galibiyetle puanını 40 yapan siyah-beyazlılar, istatistikler de dikkat çekti.

Geride kalan 5 haftada gerek çekilen şut sayısında, gerekse de topla oynama oranlarında öne çıkan Beşiktaş, oyunu da rakip ceza sahasına daha yakın noktada oynamasıyla farkını ortaya koydu.

Sergen Yalçın’ın ekibi, Abdullah Avcı’nın görevde olduğu döneme göre daha çok şut çekip, topa daha fazla sahip oldu ve rakibi, kendi ceza alanına daha az soktu.

Şut sayısındaki ciddi artış

Beşiktaş’ta son 5 haftada artan şut sayısı dikkatlerden kaçmadı. Sergen Yalçın’in ilk maçında Rizespor deplasmanında 2-1 galip gelen Beşiktaş, bu maçta şut sayısında beklenenin altında kalmıştı. Rakip kaleye 7 şut çeken ve 2 isabet sağlayan siyah-beyazlılar, bu maçın ardından ise şut istatistiğinde farklı bir grafik ortaya koydu. 3-0 kazanılan Gaziantep maçında 8’i isabetli 16, 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında 7’si isabetli 19, 2-2 berabere kalınan Trabzonspor mücadelesinde 9’u isabetli 29 şut çeken Beşiktaş, son Alanyaspor karşılaşmasında da 5’i isabetli 18 şut çekti. Sergen Yalçın yönetimindeki 5 maçta rakip kaleye 89 şut atan Beşiktaş, bunların 31’inde isabet sağlarken maç başı 17,8 şut çekip 6,2 isabet oranı yakaladı. Abdullah Avcı yönetiminde 18 maçta 243 şut çeken ve 90 isabet yakalayan Beşiktaş, toplamda ise maç başına 13,5 şut çekip, 5 isabet ortalaması elde etmişti.

Topu rakip alana yıktı

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından Beşiktaş’ın futbolundaki en dikkat çekici nokta ise, topu rakip ceza sahasına yığması oldu. Abdullah Avcı yönetiminde oynanan 18 maçta yüzde 22,5 oranla top Beşiktaş’ın ceza sahasına yakın bölgede kalırken, yüzde 46’lık oranla ise orta sahada kalıyordu. Yüzde 31,5’luk oranla ise top 3. bölgede bulunuyordu. Sergen Yalçın’ın gelmesiyle birlikte bu istatistik de değişti. Beşiktaş’ın geride kalan 5 maçında top yüzde 21,2’yle birinci bölgede, yüzde 45,2’yle de ikinci bölgede kaldı. Beşiktaş, üçüncü bölgedeki topla oynama oranını ise yüzde 31,5’ten yüzde 33,6’ya çıkardı.