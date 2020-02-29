Bursa otoyolunda araç yüklü tır devrildi kazada maddi hasarlar oluştu

Bursa-İstanbul Karayolu üzerinde otomobil yüklü tır kaygan yol nedeniyle kontrolden çıktı, otoyala devrildi. Kaza sonrası otomobillerde ağır hasar oluşurken, tırın sürücüsü hafif yaralandı.

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Bursa- İstanbul Karayolu üzerinde 10 otomobil yüklü tır, virajı alamayıp, devrildi. 10 otomobilin 5'i yola savruldu. Trafik, otomobiller ile tır'ın kaldırılmasının ardından açıldı.

Bursa'da otomobil üreten bir fabrikadan sabah İstanbul'a doğru yola çıkan 10 otomobil yüklü tır, Bursa-İstanbul Karayolu'ndaki Dürdane mevkisinde bulunan virajda, yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Tır, virajda devrildi. Adı açıklanmayan sürücünün hafif sıyrıklıklarla atlattığı kazada, devrilen TIR'daki otomobillerden 5'i yola savrulup, ağır hasar gördü.

Sürücüler kendi araçlarına bağlayıp savrulan araçları çekti

Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, tır'dan savrulan otomobilleri, yolda kalan sürücüler, kendi araçlarına bağlayıp, çekti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kazada, çok sayıda oto kurtarıcının yardımıyla tır ve otomobiller kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, daha sonra normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.