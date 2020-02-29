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Bursa'da kadını göğsünden vurup yol kenarına attılar

BURSA'da Elif Aydın isimli genç kadın yolda birlikte ilerlediği taksidekiler tarafından göğsünden vuruldu, yol kenarına atıldı. Elif Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa’da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan 25 yaşındaki Elif Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen takside bulunan Elif Aydın, yola atıldı. Taksi bölgeden uzaklaşırken, diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi. 

Ekipler taksinin plaka ve sürücüsünün tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

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