Şükrü Saracoğlu şehitler anısına Türk bayraklarıyla donatıldı

TÜRKİYE'nin dört büyüklerinden Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu stadyumunda yer alan reklamları durdurarak Türk bayrağı ekledi ve stadın etrafına Türk bayrakları asıldı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.