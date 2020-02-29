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Şükrü Saracoğlu şehitler anısına Türk bayraklarıyla donatıldı

TÜRKİYE'nin dört büyüklerinden Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu stadyumunda yer alan reklamları durdurarak Türk bayrağı ekledi ve stadın etrafına Türk bayrakları asıldı.

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Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.

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