Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki bu neyin kahkahası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 33 askerin şehit haberinin geldiği İdlib'e yönelik yaptığı açıklamalarda kahkaha attığını iddia ederek, "Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basına kapalı grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 şehit verdiğimiz İdlib saldırıyla ilgili açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aramadığını söylemişti

Erdoğan'ın "İnanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz" ifadelerine Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

"Arkadaş benden ne istiyorsun"

Kılıçdaroğlu, "Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen?" ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"Beni derinden yaraladı"

"Bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklama beni derinden yaraladı, daha cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır. Daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır. Türkiye'yi yöneten insanları nasıl kabul edeceğiz? Hangi amaçla yapıyor bunu. Derdi benim. Ne istiyorsun benden? Şu memlekete başsağlığı dileyelim, bari şu acı günde kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim.

"Şehitler tepesi boş kalacak"

Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin. Sanki olağan bir işmiş gibi, Bu Meclis niye var.

"Tuzun koktuğu yerde ne söylenir"

Bütün vatadandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir."

Erdoğan Trump ile görüşmesini anlatırken gülümsemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde partisinin İstanbul milletvekilleriyle buluştu. Erdoğan konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeleri de anlattı. Erdoğan, Suriye'ye ilişkin Trump'la yaptığı konuşmasının bir bölümünde gülümsemişti.