HABER /  GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den PFDK'ya ceza tepkisi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın Ersun Yanal ve Deniz Dürüç'e verdiği 1 maçlık cezayı eleştirdi.

Abone ol

PFDK, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç ceza vermişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın verdiği bu kararı eleştirdi.

''Çok şaşırdık''
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde: "Şahsen çok üzüldüm. Tüm Türkiye gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş. Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 

''Şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz''
230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz.

"Cezalar caydırıcı olmalı"
Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini aramayan Kılıçdaroğlu'na tepki
Erdoğan kapatmayacağız deyip rakamı verdi! İşte sınırı geçen mülteci sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e telefonda söyledi rejimle baş başa bırakın biz gereğini yaparız
Rusya'dan yeni İdlib açıklaması! Türkiye ile anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 36 şehidimiz var
Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit haberini öğrendiği an
ÖNCEKİ HABERLER
Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bursa otoyolunda araç yüklü tır devrildi kazada maddi hasarlar oluştu
Bursa'da kadını göğsünden vurup yol kenarına attılar
Şükrü Saracoğlu şehitler anısına Türk bayraklarıyla donatıldı
Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı
İdlib yaralı askerlerin isimleri belli oldu mu son haberler geliyor
Yorumlar