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Marsilya-Nimes mücadelesine tribünde kalp krizi geçiren taraftar damga vurdu

FRANSA Ligue 1'de Marsilya -Nimes mücadelesi sahada oynanan oyunla değil, tribünde bir Nimes taraftarının yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi

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Fransa Ligue 1' deki Marsilya'nın Nimes'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta şoke eden bir haber geldi. Karşılaşma sırasında bir kişi, tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

38 yaşında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.

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