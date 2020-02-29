ABD Afganistan'la anlaştı! 19 yılın sonunda ülkeden çekilme kararı

ABD ve Afganistan anlaşmaya vardı. ABD Afganistan'dan çekilecek. Yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek" denildi.

Abone ol

Neredeyse çeyrek asırdır Afganistan'da askeri varlığını bulunduran ABD, Afganistan'la anlaşma yaparak ülkeden çekileceğini duyurdu. ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

Katar'da imzalanacak

Taliban ile ABD arasında, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacak "Afganistan'a Barışı Getirme" anlaşmasından önce ABD ve Afganistan hükümetleri ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadesine yer verildi.