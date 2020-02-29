İdlib konulu BM toplantısına damga vuran fotoğraflar Türkiye ile ABD baş başa
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde acil toplandı. Toplantıya Rusya ve Suriye'nin BM temsilcilerinin görüşme sırasında sık sık bir araya gelmeleri ve Türkiye'nin BM temsilcisi Sinirlioğlu'nun toplantı sonrası ABD temsilcisi Craft ile yaptığı baş başa konuşması dikkat çekti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft BMGK'da İdlib krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ise ''Milyonlarca sivilin hayatı bizim ortak sorumluluğumuzda. Artık bu konseyin 'Yetti' demesi gerekiyor. Konsey Esed rejiminin savaş suçlarına 'Dur' demelidir ve bu ülkenin uluslararası barış ve güvenliğe karşı olan tehdidini fark etmelidir.'' dedi. Sinirlioğlu'nun toplantı sonrası ABD temsilcisi Craft ile yaptığı baş başa konuşma foto muhabirlerince görüntülendi.
Craft, "Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da toplantıda yer aldı.
Rusya ve Suriye'nin (BM) temsilcilerinin görüşme sırasında sık sık bir araya gelmeleri dikkat çekti.