İdlib konulu BM toplantısına damga vuran fotoğraflar Türkiye ile ABD baş başa

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft BMGK'da İdlib krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ise ''Milyonlarca sivilin hayatı bizim ortak sorumluluğumuzda. Artık bu konseyin 'Yetti' demesi gerekiyor. Konsey Esed rejiminin savaş suçlarına 'Dur' demelidir ve bu ülkenin uluslararası barış ve güvenliğe karşı olan tehdidini fark etmelidir.'' dedi. Sinirlioğlu'nun toplantı sonrası ABD temsilcisi Craft ile yaptığı baş başa konuşma foto muhabirlerince görüntülendi.