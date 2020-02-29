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Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku

Gençlerbirliği'nde takımın en golcü oyuncusu Stancu, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Rumen golcü Bogdan Stancu, sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık, arka çapraz bağda yırtık ve kemik iliği ödemi nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

En az 6 hafta yok
Kulüpten yapılan açıklamada "Bogdan Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir." sözlerine yer verildi. 

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