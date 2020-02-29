HABER /  SPOR

İtalya'da Corona virüs şoku! Maçlar 13 Mayıs'a ertelendi

İtalya Serie A'nın 26'ncı haftasında seyircisiz oynanması planan 5 karşılaşma, koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

Abone ol

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus - Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi.

Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı.

Maçlar geçen hafta da ertelenmişti
Koronavirüs endişesi nedeniyle Serie A'da geçen hafta da Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Inter - Sampdoria maçları ertelenmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki bu neyin kahkahası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini aramayan Kılıçdaroğlu'na tepki
Erdoğan kapatmayacağız deyip rakamı verdi! İşte sınırı geçen mülteci sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e telefonda söyledi rejimle baş başa bırakın biz gereğini yaparız
Rusya'dan yeni İdlib açıklaması! Türkiye ile anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 34 şehidimiz var
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'da iki kişide daha coronavirüs tespit edildi
Marsilya-Nimes mücadelesine tribünde kalp krizi geçiren taraftar damga vurdu
Konyaspor-Kasımpaşa maçında İdlib şehitleri unutulmadı
Adıyaman'da vatandaş abdest alırken parası çalındı
Diyarbakır'da aileler arasında arazi kavgası çıktı 8 yaralı
Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir?
Yorumlar