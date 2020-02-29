İtalya'da Corona virüs şoku! Maçlar 13 Mayıs'a ertelendi

İtalya Serie A'nın 26'ncı haftasında seyircisiz oynanması planan 5 karşılaşma, koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

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Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus - Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi.

Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı.

Maçlar geçen hafta da ertelenmişti

Koronavirüs endişesi nedeniyle Serie A'da geçen hafta da Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari ve Inter - Sampdoria maçları ertelenmişti.