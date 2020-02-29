Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek ligin zirvesine yerleşti.

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Süper Lig'de 24. hafta maçında Trabzonspor ile Çaykkur Rizespor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 36. dakikada Dario Melnjak ve 90+6. dakikada (penaltı) Milan Skoda kaydetti. Trabzonspor'un golleri 65. dakikada Manuel da Costa, 71. dakikada Caleb Ekuban, 77. dakikada (penaltı) Jose Sosa, 86. dakikada Anthony Nwakaeme ve 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 85. dakikada Caleb Ekuban'ın yerine oyuna girdi ve yaklaşık 6 ay sonra yeniden sahalara döndü. Bu arada Trabzonspor'da Obi Mikel iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti ve lider oldu. Çaykur Rizespor, 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(48) Trabzonspor (1 maçı eksik)

(46) Başakşehir (1 maçı eksik)

(45) Galatasaray (1 maçı eksik)

(45) Sivasspor (1 maçı eksik)

(40) Beşiktaş

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

Deplasman Golü 90'Çaykur Rizespor'da Skoda penaltı vuruşunda topu ağlara yolladı ve skor 4-2 oldu!Gol - Milan Skoda



İkinci Sarı90'Obi Mikel ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.İkinci Sarı - John Mikel Obi



Penaltı90'Top ceza alanı içinde Obi Mikel'in koluna çarptı. Çaykur Rizespor penaltı kazandı.

88'Trabzonspor'da Sosa dışarı alındı. Abdulkadir Parmak oyunda.José Sosa - Abdulkadir Parmak



Ev Sahibi Golü87'Trabzonspor, Nwakaeme'nin golüyle 4-1 öne geçti! Ceza alanı dışında topla buluşan Nwakaeme, kaleci Gökhan'ın sağından topu ağlara yolladı.Gol - Anthony Nwakaeme



Oyuncu Değişikliği86'Trabzonspor'da Ekuban yerini Abdulkadir Ömür'e bıraktı.Caleb Ekuban - Abdülkadir Ömür



Sarı Kart78'Trabzonspor'da Obi Mikel sarı kart gördü.Sarı Kart - John Mikel Obi



Ev Sahibi Golü77'Trabzonspor'da Sosa penaltı vuruşunda topu ağlara yolladı! Bordo-Mavililer 3-1 öne geçti!Gol - José Sosa



Penaltı75'Trabzonspor'da Nwakaeme ceza alanı içinde yer kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



71'Trabzonspor, Ekuban'ın golüyle 2-1 öne geçti!Gol - Caleb Ekuban



Ev Sahibi Golü65'Trabzonspor, Da Costa'nın kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe çok iyi koşu yapan Da Costa kafayı vurdu. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

61'Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı! Sosa korneri kullandı. Novak arka direkte bomboş kaldı. Çek futbolcu yakın mesafeden topu auta yolladı.



Sarı Kart58'Çaykur Rizespor'da Aminu Umar sarı kart gördü.Sarı Kart - Aminu Umar



54'Trabzonspor kalesinde büyük tehlike! Ceza alanı içinde topla buluşan Skoda rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan kritik bir kurtarış geldi.



49'Trabzonspor'da Nwakaeme sol kanattan ceza alanı içindeki Sörloth'a ortasını yaptı. Kaleci Gökhan tehlikeyi fark etti ve Sörloth'dan topu aldı.



Maç Başladı46'Trabzon'da ikinci yarı başladı!



Oyuncu Değişikliği45'Trabzonspor'da Guilherme dışarı alındı. İkinci yarıda Nwakaeme oyunda olacak.

Trabzon'da ilk yarı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü il sona erdi.



36'Çaykur Rizespor, Melnjak'ın attığı golle 1-0 öne geçti!



Sasse'nin pasıyla ceza alanı içine giren Skoda, müsait durumdaki Melnjak'a pasını verdi. Melnjak yakın mesafeden topu ağlara yolladı.Gol - Dario Melnjak



34'Trabzonspor'da Giulherme kaleye sokuldu. Brezilyalı futbolcunun kaleciden sıyrılıp kale önüne çıkardığı topu Çaykur Rizespor savunması kornere yolladı.



Sarı Kart27'Trabzonspor'da Kamil Ahmet sarı kart gördü.

20 - Maçta golsüz eşitlik devam ediyor.

18 - Fernando Boldrin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

16 - Trabzonspor takımından Jose Sosa sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11 - Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Boldrin8- Milan Skoda penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

6 - Ceza sahası içinde topla buluşan Yan Sasse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

4 - Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ismael Diomande tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

1- Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Moroziuk, Boldrin, Oğuz Kağan, Diomande, Aminu, Sasse, Skoda