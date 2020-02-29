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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bomba yüklü tanker imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı Bölgesi'nde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin, kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri, SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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