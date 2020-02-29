Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bomba yüklü tanker imha edildi

Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti

Bulgaristan'dan mülteci açıklaması: Türkiye bakmak zorunda değil

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Irak'ta eylem için hazırlanan 6 terörist öldürüldü

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Şehit isimleri belli oldu mu İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri