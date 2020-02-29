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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Irak'ta eylem için hazırlanan 6 terörist öldürüldü

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu anlaşılan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini Twitter hesabından paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

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