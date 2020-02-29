Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Rus heyetlerin görüşmesinin bittiğini, İdlib krizi için çözümün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sonrası olabileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşmesinin 5-6 Mart'ta olabileceğini söyledi.

"Heyetler arası görüşme sona erdi"

ABD ve Taliban'ın barış anlaşması törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib geriliminde gelinen son noktayı değerlendirdi.

Türk ve Rus heyetlerin görüşmesinin bittiğini belirten Çavuşoğlu, "Çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir" dedi.

"Rusya'nın doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz"

İdlib'de Esed rejiminin saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye genelinde ve özellikle İdlib'de rejimin saldırganlığı felakete dönüşüyor. Rejim ve destekçileri, sivilleri, hastaneleri, okulları ve bizim oradaki askerlerimizi hedef aldı. Rusya'nın, rejimi desteklediği açık ancak doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz. İdlib'de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Heyetimiz, Rus heyetiyle dün karşı tarafın talebi üzerine Ankara'da tekrar bir araya geldi. Ancak görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle yerine gelebilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak." ifadesini kullandı.

"Masum insanların üzerine gaz bombaları atıyorlar"

Öte yandan, Twitter hesabından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a yanıt veren Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!" ifadelerini kullandı.