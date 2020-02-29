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Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. İki görüşmede de İdlib'deki gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından dünyadaki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İdlib'deki gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ab konseyi başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği ve rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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