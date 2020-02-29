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Yunanistan AB'yi acil toplantıya çağırdı

Türkiye'nin kapıları açmasıyla Yunanistan'dan bir son dakika hamlesi daha geldi. Yunanistan mülteci akınına karşı önlemler alınması için AB Dışişleri Bakanları Konseyine acil toplantı talebinde bulundu.

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Basındaki haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.

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