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Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor'da kırmızı kart gören Obi Mikel, kupadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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Trabzonspor'da John Obi Mikel, bir kez daha takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve yine kart cezalısı konumuna düştü.

Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.

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