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Bulgaristan'dan mülteci açıklaması: Türkiye bakmak zorunda değil

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, mülteciler konusunda Türkiye’ye derhal yardım edilmesi gerektiğini, Türkiye’nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yüz yüze görüşeceğini ifade eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ardından da Avrupa Birliği (AB) nezdinde liderler toplantısının gerçekleştirilmesi için girişimde bulunacağını belirtti.

Borisov'dan Türkiye itirafı

Mültecileri kabul etmesi ve barındırması için en kısa sürede gerekli kaynağın sağlanması gerektiğinin altını çizen Borisov, Türkiye’nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını ifade etti.

Kendisinin Türkiye ile birilerinin arasında aracı değil taraf olduğunu kaydeden Borisov, Bulgar halkının güvence istediğini dile getirdi. Tam da korona virüsü ile mücadele çabaları verilirken olası bir sığınmacı akını yaşanması halinde bölge istikrarının bozulmasının an meselesi olduğunu bu yüzden de aktif çalıştığını ifade etti. Şehit düşen Türk askerleri için taziyelerini bildiren Borisov, savaştan kaçan binlerce mülteciye de merhametli yaklaştığını aktardı.

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