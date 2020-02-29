Antalyaspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda bir kayıp daha yaşadı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 35. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Antalyaspor, 52. dakikada Amilton ile eşitliği sağladı. Hakan Özmert, 57. dakikada Antalyaspor'u öne geçirdi. Her iki golde de asisti yapan isim Lukas Podolski oldu.

Fenerbahçe adına beraberlik golü, 4 Ekim 2019'dan sonra ilk kez bir lig maçında süre bulan Miha Zajc'tan 90+6'da geldi. Bu golün ardından hakem Ali Şansalan, santra yaptırmadan maçı bitirdi.

Antalyaspor'da Hakan Özmert, maçın bitiminin hemen ardından kırmızı kart gördü.

Son 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlik ile ayrılan Fenerbahçe, puanını 39 yaptı ve 1 maç fazlasına karşın lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor ise 29 puana yükseldi.

3 Mart'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, ardından lig maçında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise kupada Alanyaspor ile karşılaştıktan sonra ligde Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

ANTALYASPOR 2-2 FENERBAHÇE (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı!

92' Antalyaspor'da Hakan Özmert, Mehmet Ekici'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Mevlüt Erdinç oyuna girdi.

88' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

88' Antalyaspor'da Lukas Podolski'nin yerine Chico oyuna girdi.

86' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Kruse'nin ortasını Bünyamin karşıladı.

85' Hasan Ali'nin yerine Falette sol beke geçmiş durumda.

85' Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

84' Antalyaspor'da ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Fredy'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

81' Tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşen Fenerbahçe, kaptırdığı topların ardından ise kendi yarı sahasında geniş alanlar veriyor.

80' Fenerbahçe maçın son bölümünü 4-2-2-2 dizilişiyle oynuyor.

75' Fenerbahçe'de savunma arkasına sızan Zajc, Kruse'nin ara pasını kontrol etmek isterken araya giren Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

74' Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş bir şekilde kafa vuran Muriqi'in şutu yandan farklı şekilde dışarı gitti.

73' Hakan'ın kullandığı kornere ön direkte Fredy kafa vuruşunu yaptı, şutu yandan auta çıktı.

72' Antalyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

71' Fenerbahçe'de Ozan Tufan dakikalar önce kenardan oyuncu değişikliği talep etmişti ama bu talebi hâlâ karşılanmadı.

70'Fenerbahçe'de Zajc'ın ceza sahası içinden çektiği şut yandan auta gitti.

69' Antalyaspor'da Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Falette uzaklaştırdı.

68' Antalyaspor'da Podolski'nin Ozan Tufan ile girdiği ikili mücadeledeki çabası tribünlerden alkış aldı.

66' Oyuncu Değişikliği Nabil Dirar- Miha Zajc

64' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

64' Antalyaspor'da Delvin N’Dinga'nın yerine Charles oyuna girdi.

56' GOL...Antalyaspor 2-1 Fenerbahçe (Hakan Özmert)

52' Asist Lukas Podolski

52' Sol kanattan son çizgiye inen Podolski'nin kale önünde yaptığı ortasına Amilton kafayı vurdu, şutu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.

52' GOL...Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe (Amilton )

50' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fredy'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47'Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Boffin'de kaldı.

46' İki takım da ikinci yarıya ilk yarıdaki on birleriyle çıktılar.

45' İkinci yarı Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başlad

35' GOL...Antalyaspor 0 -1 Fenerbahçe (Vedat Muriç)

33' Antalyaspor'da Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay yumrukladı.

32' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut farklı şekilde auta çıktı.

32 'Fenerbahçe sol kanattan Ozan ile köşe vuruşu kullanacak.

31' Sarı-lacivertliler rakip yarı sahada top çevirip boşluk arıyor.

29' Jahovic şimdi ayağa kalktı ve oyun kaldığı yerden yeniden başladı.

29' Jahovic yerden kalkamayınca maçın hakemi oyunu durdurdu.

28' Antalyaspor'da Jahovic ceza sahasında Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

28' Antalyaspor'da Kudryashov sol

24' Antalyaspor'da Jahovic savunma arkasına sızdı ama ofsayta yakalandı.

22' Oyunda tempo yeniden düşmüş durumda.

21' Fenerbahçe'de ön üçlü sık sık yer değiştiriyor.

18' Savunma arkasına sızan Amilton kaleciyi de geçmeyi çalıştı ama araya giren Altay tehlikeyi önledi.

17' Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali'nin ortasını savunmada Kudryashov uzaklaştırdı.

16' Sol kanattan Kruse'nin yaptığı ortasına ceza sahasında Mehmet Ekici kafayı vurdu, Veysel topu çizgiden çıkardı, ardından yeniden topu önünde bulan Mehmet'in gelişine volesi üst direkten geri döndü.

15' Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü

14' Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

14' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan geri döndü.

13' Bu dakikalarda Mehmet Ekici forvet arkasına geçti.

12' Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşu savunmasına yardım eden Podolski uzaklaştırdı.

11' Fenerbahçe sol kanattan duran top şansı yakaladı. 10'Hakan'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'da kaldı. 9'Antalyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

7' Her iki takım da maça oldukça kontrollü başladı.

6' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Kruse dokunmak istedi ama yetişemedi ve top auta çıktı.

4' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

3' Ev sahibi ekip ağırlıklı olarak sol kanattan hücum etmeye çalışıyor.

1'Hakan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekip Jahovic'in önünde kaldı, Jahovic'in vuruşunu ise kaleci Altay kontrol etti.

1' Maç başladı

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

FRAPORT TAV ANTALYASPOR (Muhtemel): Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel, Bünyamin, N'Dinga, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriç