Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. İran kanadından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Erdoğan'a Rusya olmadan İran-Türkiye-Suriye zirvesi yapmayı önerdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Ruhani'nin görüşmede Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran- Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulunduğu bildirildi.

Ruhani "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir" ifadelerini kullandı.

"Tahran zirvesine hazırız"

İran Cumhurbaşkanı, Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi. Astana sürecini bölgenin güvenliği için önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını aktardı.

AP konsey başkanı ile görüşme

Erdoğan bir telefon görüşmesi de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptı. Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.