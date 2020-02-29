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Donald Trump: Patriot talebiyle ilgili Erdoğan ile konuşuyoruz

İdlib'de yaşanan gerginlik ve sonrasında verdiğimiz şehitlerin ardından Türkiye'nin gündemine gelen Patriot füzeleriyle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot füzelerinin de buna dahil olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

"Görüşmeler yapıyoruz"
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, "patriotlara ihtiyacımız var" demişti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar'da görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "ABD Patriotları geri gönderebilir, şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var" demişti.

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