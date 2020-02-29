Vedat Muriqi: Kahramanlarımız şehit oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, ligin 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolun ve golün önemli olmadığı günlerden geçildiğini belirten Muriqii, "Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz." dedi

Son dönemde gol atamadığını dile getiren Kosovalı, "Bugün attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.