İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları

İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan Akif Akçadağ'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehide ablasının son mesajları yürekleri burktu.

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İdlib'de askerlerimize düzenlenen saldırıda Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ şehit oldu.

Babası törene askeri kamuflajla katıldı

Şehit Akçadağ'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Kahramanmaraş'ın Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, tarihi Ulu Camisi'ne getirildi.Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Ablasının son yazdıkları

İdlib'de askerlerimize saldırı düzenlendiğinin ve şehitlerimizin olduğunu duyan ve Şehit Akçadağ'a ulaşmaya çalışan ablasının, kardeşine gönderdiği son mesajlar yürekleri burktu.